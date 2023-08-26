فايز المالكي: رونالدو يُثبت أنه صفقة سعودية ناجحة بكل المقاييس

أبدى الفنان فايز المالكي سفير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إعجابه بتصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن دوري روشن، التي قالها أمس بعد مباراة النصر والفتح.

وكتب المالكي منشورًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” كل يوم يُثبت رونالدو أنه صفقة سعودية ناجحة بكل المقاييس، ليس فقط كلاعب عظيم، بل يمتلك بصمته الخاصة في الميدان، وكشخص شديد الرُقي، يلهج بالامتنان والتقدير للسعودية ورياضتها في كل مناسبة، وكأنه يرى المستقبل العظيم للبلد بعينيه، دوري روشن للعالمية وحول القارات كلها”.

ماذا قال رونالدو ؟

وبالأمس، قال رونالدو في تصريحات لـ قناة SSC: “كان فوزًا مهمًّا وأعلم أنه أول فوز لـ النصر في الدوري السعودي للمحترفين، والجميع يؤدي بشكل رائع سواء أنا أو ماني أو عبدالرحمن غريب”.

وأضاف رونالدو: “أشكر السعودية لاحتضاني وسعيد بوجودي في المملكة، وقلتها من قبل إن دوري روشن سيكون بين أفضل 5 دوريات في العالم بسبب قيامه باستقطاب نجوم مميزة من حول العالم”.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير عالمية عن 4 أسباب وراء استقطاب الدوري السعودي للمحترفين نجومًا كبارًا من الأندية الأوروبية في عالم كرة القدم.

صفقات عالمية في السعودية

وقالت قناة Goal 90 في تقرير مترجم إن الدوري السعودي استقطب كبار نجوم القارة الأوروبية في كرة القدم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والسنغالي ساديو ماني وغيرهم لتطوير اللاعب السعودي في دوري بلاده بالإضافة إلى جذب مزيد من المشاهدين لـ دوري روشن في حلته الجديدة بجانب جعل الدوري أكثر تنافسية ورفع القيمة التسويقية لـ دوري روشن.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان تعاقد في يناير الماضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولحقه كل من الإسباني إيمريك لابورت والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي أوتافيو، بينما تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو أما الأهلي فضم البرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي والجزائري رياض محرز والإسباني جابري فيجا بينما تعاقد نادي الاتفاق مع الإنجليزي جوردان هندرسون والمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.