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في نهائي كأس الملك سلمان للأندية

فتح البوابات لجماهير مباراة الهلال ضد النصر

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
فتح البوابات لجماهير مباراة الهلال ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل قليل، عن فتح البوابات أمام الجماهير لحضور مباراة الهلال ضد النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

فتح البوابات أمام الجماهير

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، وسط صراع قوي من الفريق للظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.

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وأوضح الاتحاد العربي عبر حسابه على منصة “إكس”، أن أبواب ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف مفتوحة الآن أمام الجماهير الحاصلة على تذاكر المباراة النهائية بين الهلال والنصر، وتمنى لهم قضاء وقت ممتع.

 

كأس الملك سلمان للأندية العربية
كأس البطولة – المصدر @UAFAAC

مباراة الهلال ضد النصر

ويتوقع أن يدفع جيسوس وكاسترو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد النصر، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، والتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية، ومنح اللاعبين دفعة معنوية للتألق هذا الموسم.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال ضد النصر، بالتشكيل التالي؛ حبيب الوطيان، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو ومالكوم.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

النصر في كأس الملك سلمان
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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