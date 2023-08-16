فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالسودان

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أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، نشرة بفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالقطاع الشرقي للبلاد اعتبارًا من اليوم، وفقُا لبيان مطار الخرطوم الدولي.
وأردف البيان أن سلطة الطيران المدني أعلنت تدشين مركز بديل للملاحة الجوية في مدينة بورتسودان بشرق البلاد.
وظلت سلطات الطيران المدني، بمطار الخرطوم الدولي، تمدد إغلاق المجال الجوي للبلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ووفقًا لبيان سلطات المطار فإن قرار التمديد يستثنى منه رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء، بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة.