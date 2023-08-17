فتح باب القبول على رتبة جندي للرجال بالأمن العام والسجون

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام – السجون) على رتبة (جندي) للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 3/ 2/ 1445 هـ حتى يوم الخميس الموافق 8/ 2/ 1445 هـ.
وسيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر – توظيف) من (هنا).