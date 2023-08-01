فتح بوابات سد وادي رابغ لمدة 29 يومًا

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عن فتح بوابات سد وادي رابغ، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى وادي رابغ.

تصريف المياه

وأوضح مدير عام الفرع المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن فتح بوابات السد يأتي لتصريف 30 مليون متر مكعب من المياه، لمدة 29 يوماً بمعدل تصريف 12 متراً مكعبة بالثانية، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس أحمد بن فواز الحربي أن لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ والمكونه من عدة جهات حكومية، قد باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي للتأكد من عدم وجود اي عوائق أوتعدي يغير مجرى الماء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات .

تنبيه للمواطنين والمقيمين

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

يذكر أن سد وادي رابغ سد خرساني، افتتح عام 1430، ويبلغ طوله 380 متراً، وبارتفاع 80.5 متراً، في حين تبلغ طاقته الاستيعابية 220,250,000 متر مكعب.