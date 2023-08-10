فتح بوابة القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية‬ اليوم، عن فتح بوابة القبول الإلكترونية للراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلومات التطبيقية المسائية بالكلية التطبيقية بعرعر (مدفوعة الرسوم) للعام الجامعي 1445هـ.

6 دبلومات

وأوضحت الجامعة أن برامج الدبلومات التطبيقية تشمل “دبلوم التعقيم الطبي، ودبلوم البرمجة وعلوم الحاسب، ودبلوم مساعد قانوني، ودبلوم المواد البشرية، ودبلوم صناعة المحتوى، ودبلوم المحاماة”، مشيرة إلى أن التقديم يستمر حتى 1-2-1445 هـ، ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://t.co/H4xjEL6ClI .