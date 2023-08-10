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تشمل 6 دبلومات

فتح بوابة القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
فتح بوابة القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية
المواطن - واس

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية‬ اليوم، عن فتح بوابة القبول الإلكترونية للراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلومات التطبيقية المسائية بالكلية التطبيقية بعرعر (مدفوعة الرسوم) للعام الجامعي 1445هـ.

6 دبلومات

وأوضحت الجامعة أن برامج الدبلومات التطبيقية تشمل “دبلوم التعقيم الطبي، ودبلوم البرمجة وعلوم الحاسب، ودبلوم مساعد قانوني، ودبلوم المواد البشرية، ودبلوم صناعة المحتوى، ودبلوم المحاماة”، مشيرة إلى أن التقديم يستمر حتى 1-2-1445 هـ، ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://t.co/H4xjEL6ClI .

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