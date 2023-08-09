فتح عدد تسجيل اللاعبين غير السعوديين لفرق دوري روشن

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، أن تكون قائمة أندية دوري روشن السعودي للمحترفين (أثناء فترات التسجيل) مفتوحة للاعبين غير السعوديين ودون تحديد حد أعلى.

القرار الجديد للاتحاد السعودي

وأوضح أن ذلك من خلال أنظمة التسجيل المعتمدة داخل الاتحاد السعودي فقط، على أن يتم تحديد اللاعبين المحترفين غير السعوديين بالحد المسموح به (8 لاعبين) عبر النظام الإلكتروني الخاص برابطة دوري المحترفين السعودي SPLIS وذلك خلال المهلة التي تحددها الرابطة وتنتهي بتاريخ 15 سبتمبر المقبل.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه إلى أن هذا القرار، جاء بهدف إتاحة فرصة أفضل لأندية دوري روشن السعودي واللاعبين خلال فترة الانتقالات.

وأضاف: “وتعزيزًا للدور الذي تقوم به رابطة الدوري المتمثل في اختصاصها بتنظيم وإدارة المسابقة من خلال اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الاتحاد، ولما يحققه نظامها الإلكتروني (SPLIS) من ضوابط لقوائم الأندية، والتي يتم فيها تسجيل أسماء اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين وفقًا للحد الأعلى المحدد سلفًا”.

انطلاق دوري روشن

على الجانب الآخر، تنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 11 من شهر أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الحزم.