فرار دواعش من سجن غويران شرقي سوريا

أغلقت القوى الأمنية التابعة في مدينة الحسكة السورية جميع الطرقات، اليوم الأحد، بعد هروب عناصر بتنظيم داعش الإرهابي من سجن الصناعة غويران.

تفاصيل الهروب

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، انتشرت القوى الأمنية في محيط السجن وأبلغت الأهالي بضرورة التزامهم المنازل، بالتوازي مع عمليات بحث عن خلايا التنظيم الهاربة في الأحياء.

وجاء ذلك، بالتزامن مع وجود معلومات عن تنفيذ داعش عملية فرار تماثل العملية الكبرى التي جرت مطلع العام الماضي، وسط أنباء عن هروب أو تهريب عناصر داعش من السجن.

ويضم حي غويران في مدينة الحسكة سجنًا لأسرى تنظيم داعش، وذكر شهود عيان أن القوى الأمنية تعمل على نقل سجناء من سجن غويران إلى سجن الشدادي وبالعكس.