فراس البريكان سلاح الفتح الهجومي

يُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، فراس البريكان واحدًا من أبرز المهاجمين في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الأخيرة، ويطمح لمواصلة تألقه في الموسم الحالي.

فراس البريكان يخطف الأنظار

وبدأ فراس البريكان الموسم الحالي بشكل مميز، حيث نجح في هز شباك التعاون، ليقود فريق الفتح للتعادل إيجابيًا في أولى مبارياته بدوري روشن السعودي، ويستمر في التسجيل بالبطولة للموسم الرابع على التوالي.

وأشاد حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، بمستوى نجم فريق الفتح قبل مواجهة الأخدود اليوم، وقال: آخر 5 مواسم.. لا يوجد لاعب سعودي استطاع تسجيل أهداف أكثر من فراس البريكان.. 32 هدفًا للعازف”.

ونجح البريكان، في تسجيل 3 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في موسم 2020\ 2021، وتألق بعد ذلك في صفوف الفتح، حيث أحرز 11 هدفًا في الموسم التالي، و17 هدفًا موسم 2022\ 2023، وهدف هذا الموسم.

ونجح فراس البريكان صاحب الـ23 عامًا، في التواجد بقائمة العشرة الأوائل لهدافي الدوري بالموسم الماضي، ويأمل في حصد لقب الهداف، الغائب عن المحليين منذ موسم 2013\ 2014، عندما حصده ناصر الشمراني بـ21 هدفًا.

الفتح يُلاقي الأخدود اليوم

على الجانب الآخر، يحل الفتح ضيفًا على الأخدود عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.