فراغ المحتوى يصل لخلط النسكافيه بالتايد!

حصد المشاهدات وزيادة المتابعين هدف هام لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، لأنها أصبحت مهنة من لا مهنة له، ولكن بعض هؤلاء يبيعون الوهم ويلعبون بعقلية متابعيهم ويبثون لهم الفراغ بمقاطع عديمة الفائدة.

فراغ المحتوى

ووصل فراغ محتوى بعض الشباب لنشر مقطع فيديو يوثق شخص تجربته الحية في اختبار وضع مسحوق التنظيف “التايد” على النسكافيه.

وقال الشاب إنه يريد عمل التجربة أمام الجميع، حيث أظهر الفيديو إحضاره لإناءين أحدهما وضع به التايد والماء والآخر وضع به نفس الشيء مضافًا إليه بودرة النسكافيه.

وأضاف الشاب في الفيديو أن التايد تجمد بعد إضافة النسكافيه إليه لكن مع الماء لا يتجمد، متسائلًا عن سبب ذلك وطالبًا في الوقت ذاته آراء أهل الفيزياء!.

جدل واسع

وأثار الفيديو جدلًا واسعًا بين مستخدمي منصة إكس، ورصدت “المواطن” جانبًا من آرائهم بعد انتشار المقطع على نطاق واسع.

وقال صاحب حساب يدعى العصيمي: “مو هنا السؤال ؟؟ أنت ليش جربت إنك تحطهم مع بعض وش اللي خلاك تفكر بكذا ؟؟ وش الحاجة إنك تخلط النسكافيه مع التايد ؟؟ جاوب ويجاوبون العلماء، ليرد عليه خالد: “هذا يبي يطلع بشي جديد بس مو عارف كيف أصلاً وش جاب التايد للنسكافيه”.

مضيعة للوقت

وأضاف سمير المساعيد: “في بعض المقاطع الواحد يكره النت مع العلم أن الإنترنت مفيد لكن الكره بسبب رؤيتنا لبعض المفكرين والمبدعين والعلماء أشباه هذا جلمود حطه السيل من عليِ”.

وكتب فيصل: “ضيعت وقتك ووقتنا لا أنت اللي استفدت ولا نحنا اللي استفدنا بالأخير شوفوا التايد صار كروي يارجل!”، وعلق المنشد بدر الحلفي: “وقف التصوير وحركات وش المفيد في الموضوع. دعاية صابون تايد ونسكافيه.. شكله إعلان”.