فرانك كيسيه يجتاز الفحص الطبي للأهلي

أصبح نجم برشلونة، الإيفواري فرانك كيسيه قريبًا للغاية من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فرانك كيسيه يقترب من الأهلي

وأكد الإعلامي وليد سعيد، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قبل قليل، أن النادي الأهلي أنهى توقيعه مع فرانك كيسيه، بعدما خضع لفحص طبي واجتازه بنجاح، متمنيًا له التوفيق في مشواره مع الراقي.

وكان خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، قد أكد أن الأهلي توصل لاتفاق مع برشلونة بشأن ضم كيسيه مقابل 15 مليون يورو، وسيتم توقيع على عقود ممتدة حتى عام 2026 خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتم استبعاد فرانك كيسي من آخر مباراتين وديتين للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ريال مدريد وميلان الإيطالي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ما يؤكد اقترابه من الرحيل عن الفريق الكتالوني.

كيسيه مع برشلونة

وانتقل فرانك كيسيه صاحب الـ26 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2022 بالمجان، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.

وشارك النجم الإيفواري في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.