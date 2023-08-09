فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا

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أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع نجم برشلونة، الإيفواري فرانك كيسيه؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.
ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز المحطات في مشوار فرانك كيسيه، وعلق قائلًا: “مسيرة حافلة مع الكبار.. وللقصة بقية هنا”، ليُعلن عن الصفقة دون الكشف عن مدة التعاقد.
وأكدت تقارير أن كيسيه خضع لفحوصات طبية مؤخرًا في باريس، وسينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 3 سنوات، في صفقة وصلت إلى 15 مليون يورو.
وكان فرانك كيسيه صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2022 بالمجان، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.
وشارك النجم الإيفواري في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.
مسيرة حافلـة مع الكبار، وللقصة بقية هنـا 🫡💚#WelcomeKessié pic.twitter.com/bDlezig1mM
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 9, 2023