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قادمًا من صفوف برشلونة

فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع نجم برشلونة، الإيفواري فرانك كيسيه؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

كيسيه أهلاوي

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز المحطات في مشوار فرانك كيسيه، وعلق قائلًا: “مسيرة حافلة مع الكبار.. وللقصة بقية هنا”، ليُعلن عن الصفقة دون الكشف عن مدة التعاقد.

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وأكدت تقارير أن كيسيه خضع لفحوصات طبية مؤخرًا في باريس، وسينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 3 سنوات، في صفقة وصلت إلى 15 مليون يورو.

فرانك كيسي
كيسيه – المصدر @FabrizioRomano

فرانك كيسيه مع برشلونة

وكان فرانك كيسيه صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2022 بالمجان، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.

فرانك كيسيه
كيسيه – المصدر @FabrizioRomano

وشارك النجم الإيفواري في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

فرانك كيسي - فرانك كيسيه
كيسيه – المصدر @FabrizioRomano

 

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