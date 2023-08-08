فرحة أحد الخريجين بمكافحة المخدرات مع إخوته الصغار

وثقت لقطات مصورة فرحة أحد الخريجين من الدورة التأهيلية بمكافحة المخدرات مع إخوته الصغار لحظة تخرجه بمشاعر الفخر والاعتزاز وبدموع الفرح.

ووثقت “قناة الإخبارية” لحظة احتضان أحد الخريجين وفرحته مع إخوته الصغار بعد تخرجه من الدورة التأهيلية بمكافحة المخدرات.

تخريج 512 فردًا

وشهد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، تخريج (512) فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات، تحت رعاية لأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود، للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي مكافحة المخدرات من اهتمام ودعم لا محدود.

وأعرب اللواء القرني عن فخره واعتزازه بما تحقق للخريجين من نتائج في التدريب الميداني، والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، راجيًا أن يسهموا مع زملائهم في خدمة الدين ثم المليك ثم الوطن، واكتساب الخبرات والمهارات الميدانية للحرب على المخدرات، ووقاية المجتمع من السموم.