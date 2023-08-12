الهلال بوابة كريستيانو رونالدو لتحقيق أول ألقابه مع النصر الديوان الأميري الكويتي: الشيخ نواف الأحمد بخير وصحة الضباب يغطي أجواء الباحة في مشهد أخاذ توعك المعيقلي يشغل العالم وحصافة السديس تتصدر رونالدو يقود النصر للفوز بـ كأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى في تاريخه انتشار واسع للسحب وزخات رعدية بعدد من المناطق فرحة رونالدو بعد تسجيله هدف النصر الثاني في الهلال أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة الطائي يهزم ضمك بهدف دون رد رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
فرح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر وذلك بعد احتساب هدفه الثاني في شباك نادي الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية.
وكان النجم البرتغالي سجل الهدف وذلك بعد ارتطام الكرة في العارضة، حيث طالب لاعبو الهلال الحكم المغربي رضوان جيد باحتسابها تسللًا على اللاعب البرتغالي، وبسبب هذا فإن الحكم ذهب إلى تقنية الفيديو التي أظهرت وجود نجم النصر في موقع غير متسلل لحظة إحراز الهدف ليتم احتساب الهدف.
وظهرت الفرحة عارمة على وجه النجم البرتغالي الذي يسعى للفوز بكأس الملك سلمان للأندية وتحقيق أول لقب له بقميص نادي النصر.
وسيحصد الفائز بلقب كأس الملك سلمان للأندية مبلغ 6 ملايين دولار كمكافأة من الاتحاد العربي لكرة القدم.
فرحة رونالدو بعد احتساب الهدف الثاني⚽️#الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/2Pvl6rSnxo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023