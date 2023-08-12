فرحة رونالدو بعد تسجيله هدف النصر الثاني في الهلال

فرح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر وذلك بعد احتساب هدفه الثاني في شباك نادي الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

رونالدو لم يكن متسللًا

وكان النجم البرتغالي سجل الهدف وذلك بعد ارتطام الكرة في العارضة، حيث طالب لاعبو الهلال الحكم المغربي رضوان جيد باحتسابها تسللًا على اللاعب البرتغالي، وبسبب هذا فإن الحكم ذهب إلى تقنية الفيديو التي أظهرت وجود نجم النصر في موقع غير متسلل لحظة إحراز الهدف ليتم احتساب الهدف.

وظهرت الفرحة عارمة على وجه النجم البرتغالي الذي يسعى للفوز بكأس الملك سلمان للأندية وتحقيق أول لقب له بقميص نادي النصر.

وسيحصد الفائز بلقب كأس الملك سلمان للأندية مبلغ 6 ملايين دولار كمكافأة من الاتحاد العربي لكرة القدم.