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كانت تعاني من فقدان السمع

فرحة طفلة بسماعها الأذان لأول مرة بعد عملية زراعة قوقعة

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
فرحة طفلة بسماعها الأذان لأول مرة بعد عملية زراعة قوقعة
المواطن - فريق التحرير

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أثار مقطع فيديو مشاعر رواد منصة إكس في السعودية، بعد فرحة طفلة تسمع الأذان للمرة الأولى في حياتها، عقب زراعة القوقعة الإلكترونية، حيث كانت تعاني من فقدان السمع ولديها ضعف حاد وشديد في الأذنين؛ ما أفقدها حاسة السمع.

لحظة سماع الطفلة للمرة الأولى

وظهر في الفيديو رئيس مجلس إدارة جمعية أسمعك نايف بن الوسمي، وهو يدشن لحظة السمع الأولى للطفلة السورية فرح بعد عملية زراعة القوقعة الإلكترونية، حيث تم تركيب المعالج الخارجي، وعند اختبار لحظة السمع الأولى استجابت الطفلة للأصوات الخارجية وسط أجواء دموع وفرح من قبل والديها.

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وحرص رئيس جمعية أسمعك على ترديد الأذان في أذني الطفلة التي بدت عليها الفرحة وارتسمت الابتسامة على وجهها.

جمعية أسمعك

وجمعية أسمعك هي أول جمعية في السعودية والشرق الأوسط، تهتم بزارعي القوقعة الإلكترونية، وهي جمعية خيرية غير ربحية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتقدم خدماتها للأطفال زارعي القوقعة الإلكترونية المحتاجين في جميع مناطق السعودية.

 

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