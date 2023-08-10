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بعد إعلان الانقلابيين لتشكيل حكومة جديدة

فرصة دبلوماسية لحل أزمة النيجر بقمة إيكواس

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
فرصة دبلوماسية لحل أزمة النيجر بقمة إيكواس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم الخميس، أنه من الضروري إعطاء القنوات الدبلوماسية الأولوية في السعي لإعادة الحكم الدستوري في النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته في 26 يوليو.

انقلاب النيجر

وأجرى رؤساء دول غرب إفريقيا محادثات مغلقة في نيجيريا لمناقشة ردهم على الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية، بحسب “العربية”.

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وعُقد الاجتماع بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب في النيجر لحكومة جديدة، الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها.

ومنذ انقلاب 26 يوليو، الذي أحدث صدمة يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في 6 أغسطس، حددتها إكواس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.

وكان المجلس العسكري بالنيجر التقى مبعوثين اثنين من نيجيريا، كما اتهم المجلس فرنسا بانتهاك المجال الجوي للبلاد، ومهاجمة معسكر للجيش، وتحرير من وصفتهم بالإرهابيين، وهي اتهامات سرعان ما نفتها باريس.

حكومة في النيجر

وفي تطور، وقّع قائد الانقلابيين في النيجر، رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني، مرسومًا بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وذلك حسب ما أفاد موقع “أكتونيجر” الإخباري.

وعلى التلفزيون الرسمي، تلا ماهامان رفاي لوالي، الذي يُشار إليه بلقب “الأمين العام للحكومة”، 21 اسمًا دون أن يدلي بتفاصيل عن أي خطط أخرى.

وتتكون الحكومة من 20 وزيراً، عسكرياً ومدنياً، برئاسة رئيس الوزراء الجديد علي الأمين زين، الذي تولى أيضا حقيبتي الاقتصاد والمالية.

 

 

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