فرص العمل الأمريكية تنخفض لأدنى مستوى في يونيو

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قالت وسائل إعلام امريكية إن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة انخفضت خلال يونيو الماضي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين.
وظلت فرص العمل المتاحة عند مستويات متسقة مع ظروف سوق الشحيحة رغم الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكبح الطلب، وفقًا لرويترز.
وأفادت وزارة العمل في تقريرها الشهري الصادر اليوم بشأن فرص العمل ودوران العمالة، بانخفاض الفرص 34 ألفًا إلى 9.582 مليون في اليوم الأخير من شهر يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.