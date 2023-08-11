فرق الرياض الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي بـ11 لقبًا

تترقب الجماهير انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، بعد الصفقات العالمية التي أبرمتها الفرق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

فرق الرياض تتفوق

وتُعد أندية الرياض الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009 برصيد 11 بطولة، حيث نجح الهلال في حصد اللقب 7 مرات، مقابل 3 مرات للنصر، ولقب وحيد للشباب موسم 2011\ 2012.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اللقب في مواسم 2009\ 2010، 2010\ 2011، 2016\ 2017، 2017\ 2018، 2019\ 2020، 2020\ 2021 و2021\ 2022، ونال النصر البطولة في مواسم 2013\ 2014، 2014\ 2015 و2018\ 2019.

وحققت أندية جدة اللقب 3 مرات، حيث توج الاتحاد بالدوري السعودي موسمي 2008\ 2009 و2022\ 2023، ونال الأهلي البطولة في موسم 2015\ 2016، فيما حصدت فرق الشرقية لقبًا وحيدًا عن طريق الفتح موسم 2012\ 2013.

انطلاق الدوري السعودي اليوم

وتنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الحزم، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وتتجه أنظار العالم إلى جدة لمتابعة المباراة، بعدما نجح النادي الأهلي في ضم 6 لاعبين عالميين بالميركاتو الصيفي، وهم؛ رياض محرز، إدوارد ميندي، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين، فرانك كيسيه، وروجر إيبانيز.