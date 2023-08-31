Icon

فرنسا تؤكد: سفيرنا بالنيجر ما زال في نيامي Icon سحب ركامية وأمطار غزيرة على جازان وعسير والباحة Icon الاتفاق يعلن رحيل داركو فيلكوفسكي Icon المؤبد لـ 4 عراقيين وإيراني اغتالوا مواطنًا أمريكيًا Icon القوات المسلحة السعودية تشارك في تمرين النجم الساطع 2023 بمصر Icon الغامدي: وضع نادي الشباب خطير جدًا Icon فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش Icon موعد مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة Icon التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين بدءًا من الغد Icon الركراكي: أطمح أن يُقدم حمدالله الأفضل مع المنتخب المغربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ردًا على تهديدات المجلس العسكري بإبعاده

فرنسا تؤكد: سفيرنا بالنيجر ما زال في نيامي

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
فرنسا تؤكد: سفيرنا بالنيجر ما زال في نيامي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد مصدر رئاسي فرنسي، اليوم الخميس، أن السفير الفرنسي في النيجر  سيلفان إيت ما زال في نيامي، ردًا على تصريحات عسكر النيجر برفع الحصانة عنه وتعليماتها للشرطة بتولي مسؤولية إبعاده عن البلاد

كما أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، استعدادها للرد على أي تصعيد يقوض وجودها العسكري والدبلوماسي بالنيجر، بحسب ما أفادت “العربية”.

قد يهمّك أيضاً
5 فروع في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن والجوائز 4 ملايين ريال

5 فروع في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن والجوائز 4 ملايين ريال

لقطات من توقيع محمد الربيعي مع الهلال

لقطات من توقيع محمد الربيعي مع الهلال

لا سلطة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن من يقفون وراء انقلاب النيجر “ليست لديهم سلطة” مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة.

وأضافت الوزارة: “نقيّم بشكل مستمر سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية”.

وقال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، الشهر الماضي، إن السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم