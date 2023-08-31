فرنسا تؤكد: سفيرنا بالنيجر ما زال في نيامي

أكد مصدر رئاسي فرنسي، اليوم الخميس، أن السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيت ما زال في نيامي، ردًا على تصريحات عسكر النيجر برفع الحصانة عنه وتعليماتها للشرطة بتولي مسؤولية إبعاده عن البلاد

كما أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، استعدادها للرد على أي تصعيد يقوض وجودها العسكري والدبلوماسي بالنيجر، بحسب ما أفادت “العربية”.

لا سلطة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن من يقفون وراء انقلاب النيجر “ليست لديهم سلطة” مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة.

وأضافت الوزارة: “نقيّم بشكل مستمر سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية”.

وقال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، الشهر الماضي، إن السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.