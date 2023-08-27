فرنسا تحظر ارتداء العباءة الإسلامية في المدارس

أكد وزير التربية في فرنسا، أنه سيتم حظر ارتداء العباءة الإسلامية في المدارس، وفقًا ليورونيوز عربي.

ارتداء العباءات

وأثار ارتفاع أعداد الفتيات المسلمات اللاتي ترتدين العباءات أثناء اليوم الدراسي جدلًا واسعًا بمدارس فرنسا، وذلك بعدما خرجت العديد من الانتقادات حول هذه المسألة، متهمين جميع الأطراف بعدم الالتزام بقواعد العلمانية التي تمتاز بها فرنسا.

وزعمت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الزيادة المبلغ عنها في ارتداء الفتيات المسلمات لباس العباءة في المدارس الفرنسية، باتت تثير جدلًا واسعًا.

ويرى المحللون الفرنسيون أن العباءات وهي ثوب طويل فضفاض يتم ارتداؤه للامتثال للمعتقدات الإسلامية على ملابس محتشمة، يعتبر مسألة متوسطة، على عكس الحجاب، حيث أنه لا يواجه أي حظر تام.