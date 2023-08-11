قمة عالمية للآثار في العلا سبتمبر المقبل تفريغ نفط خزان صافر أوشك على الانتهاء فرنسا: ندعم كل قرارات قمة إكواس بشأن النيجر معيض الشهري : 25 يوليو كان آخر موعد لتسجيل اللاعبين تركي آل الشيخ: أنا هواياتي فن وبلوت وشطرنج وش هوايتكم؟ ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة الدفاع المدني ينتشل جثة الطفل الغارق بالأحساء 27 ألف تذكرة لحضور مباراة افتتاح الدوري السعودي للمحترفين إعلانات المشاهير: ثقة معدومة ومدح زائف لتحقيق الأرباح 30 سيارة رياضية من جدة إلى عسير للتعريف بالوجهات السياحية
عبرت فرنسا مساء الخميس عن “دعمها الكامل لكل القرارات” التي تبنتها قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس” بشأن النيجر، ومنها نشر “القوة الاحتياطية” للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: جددت باريس “إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب الجارية في النيجر، وكذلك احتجاز الرئيس (محمد) بازوم وعائلته.
ولم تحدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في قمتها في أبوجا أي جدول زمني أو عديد العسكريين الذين يشكلون هذه “القوة الاحتياطية”، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل في التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
لكن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا قال مساء الخميس لدى عودته إلى أبيدجان: إن قادة “إكواس” أعطوا الضوء الأخضر لبدء العملية “في أقرب وقت ممكن”.