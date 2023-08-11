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منها نشر القوة الاحتياطية لاستعادة النظام الدستوري

فرنسا: ندعم كل قرارات قمة إكواس بشأن النيجر

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
فرنسا: ندعم كل قرارات قمة إكواس بشأن النيجر
المواطن - فريق التحرير

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عبرت فرنسا مساء الخميس عن “دعمها الكامل لكل القرارات” التي تبنتها قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس” بشأن النيجر، ومنها نشر “القوة الاحتياطية” للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري.

إدانة الانقلاب

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: جددت باريس “إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب الجارية في النيجر، وكذلك احتجاز الرئيس (محمد) بازوم وعائلته.

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ولم تحدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في قمتها في أبوجا أي جدول زمني أو عديد العسكريين الذين يشكلون هذه “القوة الاحتياطية”، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل في التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

لكن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا قال مساء الخميس لدى عودته إلى أبيدجان: إن قادة “إكواس” أعطوا الضوء الأخضر لبدء العملية “في أقرب وقت ممكن”.

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