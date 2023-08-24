Icon

القبض على مروج بالقصيم بحوزته أسلحة وذخيرة Icon احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان Icon الاتفاق والخليج يرتضيان التعادل Icon تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم Icon ترامب يستبدل كبير محاميه في جورجيا قبل ساعات من تسليم نفسه Icon الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن برباعية في الرياض Icon لافروف ينفعل على الصحافيين بسبب مقتل زعيم فاغنر Icon فوز بشق الأنفس لـ الأهلي ضد الأخدود Icon مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال Icon توقعات بارتفاع حركة التوظيف في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
كانت تعاني من تأخر في النطق وضعف في السمع

فريق طبي بالرياض ينجح في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
فريق طبي بالرياض ينجح في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في إنهاء معاناة طفلة (11 عامًا) تعاني من تأخر في النطق وضعف في السمع، وذلك بإجراء عمليتين في آن واحد، حيث تم تشخيص الحالة بوجود انسداد عظمي في القناة الخارجية في الأذنين.

الأولى من نوعها

وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، عبر فتح وتوسيع القناة السمعية مع عمل ترميم للقناة السمعية الخارجية والطبلة باستخدام أنسجة تعويضية من يد المريضة وغضاريف من صيوان الأذن الأولى، وزراعة سماعة عظمية OSIA في الأذن الأخرى في الوقت نفسه، وهي من أحدث التقنيات عالميًا، لتحسين السمع في الأذنين بتقنيتين مختلفتين.

قد يهمّك أيضاً
السديس: صناعة نجاحات دينية من التحولات وإبداعات عالمية

السديس: صناعة نجاحات دينية من التحولات وإبداعات عالمية

لقطات لأغرب محاولة فاشلة لسرقة ماكينة صراف آلي

لقطات لأغرب محاولة فاشلة لسرقة ماكينة صراف آلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار