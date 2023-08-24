فريق طبي بالرياض ينجح في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد

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نجح فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في إنهاء معاناة طفلة (11 عامًا) تعاني من تأخر في النطق وضعف في السمع، وذلك بإجراء عمليتين في آن واحد، حيث تم تشخيص الحالة بوجود انسداد عظمي في القناة الخارجية في الأذنين.
وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، عبر فتح وتوسيع القناة السمعية مع عمل ترميم للقناة السمعية الخارجية والطبلة باستخدام أنسجة تعويضية من يد المريضة وغضاريف من صيوان الأذن الأولى، وزراعة سماعة عظمية OSIA في الأذن الأخرى في الوقت نفسه، وهي من أحدث التقنيات عالميًا، لتحسين السمع في الأذنين بتقنيتين مختلفتين.