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فشل انتقال جوستافو سوزا لـ الأهلي المصري

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
فشل انتقال جوستافو سوزا لـ الأهلي المصري
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا لاعب فريق جيونبك الكوري الجنوبي فشل انتقاله لـ الأهلي المصري وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تعليق جوستافو سوزا

وقال جوستافو سوزا في تصريحات إعلامية: ” إدارة نادي جيونبوك عرقلت انضمامي للنادي الأهلي، وأنا مرتبط بعقد مع الفريق الكوري حتى ديسمبر المقبل، وربما علي الانتظار حتى نهاية عقدي، لمعرفة الجديد”.

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وكان المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري طلب التعاقد مع سوزا في يناير الماضي وفشلت الصفقة، كذلك طلب ضم نفس اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفشلت الصفقة.

ويرغب الأهلي في تدعيم صفوفه الهجومية بضم مهاجم قوي، وذلك بعد رحيل اللاعب محمد شريف لنادي الخليج في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوستافو سوزا - الأهلي المصري

الظهور الأول لـ محمد شريف

وكان اللاعب محمد شريف ظهر في مباراة الاتفاق والخليج التي أُقيمت في الجولة الثالثة في دوري روشن، حيث انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي وقت سابق، أبدت جماهير النادي الأهلي المصري غضبها؛ وذلك بسبب قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، التفريط في سيد عبدالحفيظ كمدير للكرة بالفريق الكروي الأول وذلك بعد نهاية موسم 2022/ 2023.

وذكر الأهلي في حسابه عبر موقع “إكس” أن سيد عبدالحفيظ رحل من منصبه وتم تعيين خالد بيبو خلفًا له في منصب مدير الكرة بالفريق الكروي الأول للموسم المقبل مع عرض منصب جديد على عبدالحفيظ وهو عضو بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

الجماهير انتقدت توقيت القرار، خاصة أن وجود عبدالحفيظ مع الفريق الأول بالنادي كان مساهمًا في استقرار اللاعبين والحفاظ على تركيزهم وهدوئهم ضد الموجات الإعلامية التي تؤثر عليهم، كما أن عبدالحفيظ يتميز بقوة الشخصية والصرامة.

 

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