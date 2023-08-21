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لم تؤدِّ إجراءات البحث عنها إلى أي نتائج

فشل هبوط محطة لونا 25 على القمر وتحطمها

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
فشل هبوط محطة لونا 25 على القمر وتحطمها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس، أمس الأحد، عن فشل هبوط محطة لونا 25 على القمر بعدما تحطمت على سطح القمر.

التحقيق في الأسباب

أردفت الوكالة أنه في 19 أغسطس تم دفع المحطة للانتقال إلى مدار قبل الهبوط، وفي حوالي الساعة 14:57 انقطع الاتصال بالمحطة، ولم تؤدِّ إجراءات البحث عنها واستعادة الاتصال بها إلى أي نتائج.

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وتابعت روس كوسموس أنها شكلت لجنة مشتركة من مختلف الجهات المعنية؛ للتحقيق في أسباب تحطم المحطة.

وتعد روسيا من أوائل الدول التي فتحت مجالًا لغزو الفضاء، بعدما أطلقت أول مهمة على سطح القمر منذ ما يقرب من 50 عامًا، حينما كان الاتحاد السوفيتي رائدًا في مجال الفضاء.

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