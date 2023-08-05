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خلال مواجهات الفريقين الخارجية

فض الشراكة شعار مباراة الاتحاد ضد الهلال

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
فض الشراكة شعار مباراة الاتحاد ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الهلال ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وسط صراع كبير لتقديم أداء مميز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة الاتحاد ضد الهلال

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

فض شراكة الكلاسيكو

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم هي الثامنة للفريقين على مستوى المسابقات الخارجية، ونجح كل منهما في تحقيق الفوز 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة، ويطمح كل فريق في فض الشراكة بتحقيق الانتصار الرابع.

ولعب الاتحاد ضد الهلال 4 مرات على مستوى المواجهات العربية، تعود المرة الأولى إلى نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري 1994، وفاز الزعيم بركلات الترجيح بنتيجة 4\3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

الهلال ضد الاتحاد - الاتحاد والهلال - مباراة الاتحاد ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @KingCupSA

وانتهت مباراة الاتحاد ضد الهلال في بطولة النخبة العربية للأندية 1995، بفوز الزعيم بنتيجة 4\1، وفاز العميد في مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال العرب 2005، وتأهل للنهائي، وفاز على الصفاقسي وتوج باللقب.

وعلى صعيد البطولات الآسيوية، لعب الاتحاد ضد الهلال 3 مرات، وفاز العميد بنتيجة 3\1 في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2011، وتعادلا سلبيًا في ذهاب ربع نهائي البطولة 2019، وفاز الزعيم إيابًا بنتيجة 3\1.

الهلال في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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