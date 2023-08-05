فض الشراكة شعار مباراة الاتحاد ضد الهلال

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الهلال ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وسط صراع كبير لتقديم أداء مميز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة الاتحاد ضد الهلال

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

فض شراكة الكلاسيكو

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم هي الثامنة للفريقين على مستوى المسابقات الخارجية، ونجح كل منهما في تحقيق الفوز 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة، ويطمح كل فريق في فض الشراكة بتحقيق الانتصار الرابع.

ولعب الاتحاد ضد الهلال 4 مرات على مستوى المواجهات العربية، تعود المرة الأولى إلى نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري 1994، وفاز الزعيم بركلات الترجيح بنتيجة 4\3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

وانتهت مباراة الاتحاد ضد الهلال في بطولة النخبة العربية للأندية 1995، بفوز الزعيم بنتيجة 4\1، وفاز العميد في مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال العرب 2005، وتأهل للنهائي، وفاز على الصفاقسي وتوج باللقب.

وعلى صعيد البطولات الآسيوية، لعب الاتحاد ضد الهلال 3 مرات، وفاز العميد بنتيجة 3\1 في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2011، وتعادلا سلبيًا في ذهاب ربع نهائي البطولة 2019، وفاز الزعيم إيابًا بنتيجة 3\1.