فض الشراكة شعار مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر

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تترقب الجماهير مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وسط صراع قوي لمواصلة التألق؛ وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.
وتُعد مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر اليوم هي الثالثة بين الفريقين، حيث تعود المواجهة الأولى إلى منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2000، التي أُقيمت في ريو دي جانيرو البرازيلية.
ونجح النصر في الفوز بنتيجة 4\3، وسجل أهداف العالمي، فؤاد أنور، أحمد بهجا، فهد الهريفي وموسى صايب، فيما جاءت أهداف الرجاء المغربي عن طريق؛ مهدي الدوسري في مرماه، بوشعيب المباركي وطلال القرقوري.
وأُقيمت مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر الثانية ضمن مرحلة المجموعات في بطولة الصداقة الدولية 2004 التي أُقيمت في أبها، وتمكن الفريق المغربي من تحقيق الفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف.