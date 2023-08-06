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في كأس الملك سلمان للأندية

فض الشراكة شعار مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
فض الشراكة شعار مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وسط صراع قوي لمواصلة التألق؛ وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.

مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @RCAofficiel

الفريقان يسعيان للفوز الثاني

وتُعد مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر اليوم هي الثالثة بين الفريقين، حيث تعود المواجهة الأولى إلى منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2000، التي أُقيمت في ريو دي جانيرو البرازيلية.

النصر والرجاء
جانب من مباراة مونديال الأندية – المصدر @fifacom_ar

ونجح النصر في الفوز بنتيجة 4\3، وسجل أهداف العالمي، فؤاد أنور، أحمد بهجا، فهد الهريفي وموسى صايب، فيما جاءت أهداف الرجاء المغربي عن طريق؛ مهدي الدوسري في مرماه، بوشعيب المباركي وطلال القرقوري.

وأُقيمت مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر الثانية ضمن مرحلة المجموعات في بطولة الصداقة الدولية 2004 التي أُقيمت في أبها، وتمكن الفريق المغربي من تحقيق الفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

النصر ضد الرجاء
جانب من مباراة مونديال الأندية – المصدر @fifacom_ar

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