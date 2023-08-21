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بمشاركة الآباء

فعالية طريفة للطلاب المستجدين بإحدى المدارس: تزلج بالإطارات!

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
فعالية طريفة للطلاب المستجدين بإحدى المدارس: تزلج بالإطارات!
المواطن - فريق التحرير

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عاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، إلى مقاعد مدارسهم بمراحلها المختلفة.

مرح وبهجة الدراسة

والطلبة المستجدون في أي مرحلة وخاصة الابتدائي، ينتابهم التوتر والخوف في أول يوم دراسي أكثر من غيرهم؛ لذلك تقوم المدارس بتنظيم الفعاليات لهؤلاء الطلاب؛ لكسر توترهم ولإضفاء روح المرح والبهجة على جو المدرسة لترغيبهم في الدوام.

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فعالية سحب الآباء لأبنائهم

وفي هذا السياق، نظمت إحدى المدارس فعالية مبهجة وطريفة للأطفال تمثلت جلوس الطلاب على إطارات سيارات ملونة، بينما يقوم آباؤهم بسحبهم على أرضية الساحة بالمدرسة كنوع من التزلج المبتكر.

وبينما يقوم الآباء بسحب أبنائهم الطلاب، يجلس بقية الطلاب على جانبي الساحة لمتابعة المباراة التي أبطالها الآباء، فالأسرع منهم في العودة يكون هو الفائز.

تفاعل وإعجاب

وحظي الفيديو بتفاعل بين رواد منصة إكس الذين أعربوا عن إعجابهم بالفعالية المرحة لتحبيب الأطفال في المدرسة، فانطباع أول يوم دراسي يظل عالق في الذاكرة إلى الأبد.

وبدأت وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعدادهما للعام الدراسي منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة إستراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات، حيث عملت الفرق الميدانية الوزارية بمساندة لجان الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس، ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الطلبة، مؤكدة على دور أولياء الأمور والأسر في تحفيز أبنائهم والحرص على مشاركتهم، بما يحقق الأهداف التعليمية لرحلة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.

 

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