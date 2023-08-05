وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن “التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونغ كونغ، مع القاطرة “فهد”، إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، مما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها”.

يبلغ طول الناقلة 230 مترًا، وعرضها 36 مترًا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليًا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

مراسل #العربية: فرق الإنقاذ تنتشل 6 أشخاص من طاقم القاطرة الغارقة بــ #قناة_السويس pic.twitter.com/U4GnWW4uUY — العربية (@AlArabiya) August 5, 2023

إنقاذ طاقم الناقلة

وأضاف رئيس الهيئة بأنه “على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع برافعة إنقاذ لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرًا إلى أن إعداد تقرير مفصل جارٍ عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم”.