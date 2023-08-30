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أصيب بحروق من الدرجة الثالثة

فقد الوعي إثر تعرضه للصعق مرتين خلال 5 دقائق

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
فقد الوعي إثر تعرضه للصعق مرتين خلال 5 دقائق
المواطن - فريق التحرير

تعرض رجل لصاعقة مرتين في غضون خمس دقائق، فقد على إثرهما وعيه وأصيب بحروق من الدرجة الثالثة.

فرصة الإصابة 1 من 15300

ويعتبر فرص إصابة الإنسان بالبرق خلال حياته  نحو 1 من 15300، وبالتأكيد فإن فرص الإصابة بالبرق مرتين أقل بكثير خاصة أن هناك فرضية تقول إن البرق لا يضرب نفس المكان مرتين أبدًا.

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وتصيب الصواعق نحو 240 ألف شخص في السنة، مما يؤدي إلى وفاة  أكثر من 24 ألفًا منهم. وعند إصابة الصاعقة لنساء حوامل، فإن نصفهن يسقطن الحمل.

ويعد إصابة شخص بالصاعقة مرتين في حياته أمرًا نادر الحدوث للغاية، لكنه وقع بالفعل مع ليو نان، الذي كان خارج منزله في مدينة تسونيي بمقاطعة قويتشو الصينية عندما بدأت عاصفة رعدية.

ووفق موقع قناة الحرة، أكد الرجل أنه رأى ضوءًا أبيض قبل أن يفقد الوعي ويسقط على الأرض.

صاعقة أخرى

وبحسب موقع أوديتي سنترال، لم يكد يستعيد بعض وعيه حتى ضربته صاعقة أخرى، وعندما استيقظ مرة أخرى وجد زوجته وأطفاله غارقين في الخوف، بينما هو ملقى على الأرض.

وذكر نان في تصريحات صحفية، أنه كان يعلم بتعرضه لصاعقة رعدية، حيث سارع للاتصال بالإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.

ولدى فحصه تبين أنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة في قدميه وخصره وأردافه، علما أن تلك النوعية من الحروق قد تسبب مضاعفات تؤدي إلى الوفاة.

بضع لحظات

ويستذكر ليو ما حدث معه في تلك الليلة قبل شهر، قائلاً: لقد فقدت الوعي على الفور في ذلك الوقت، واستغرق الأمر بضع لحظات حتى أستيقظ.

وأردف: ثم رأيت الضوء مرة أخرى، وضربتني صاعقة أخرى بينما كنت مستلقيًا على الأرض.

وعادة ما تتسبب ضربات البرق بأضرار جسيمة لجلد الضحية، ولم تكن حالة ليو مختلفة، فهو لا يزال يخضع للعلاج حتى الآن، ومع ذلك فإنه يُعتبر محظوظًا جدًا بالبقاء على قيد الحياة.

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