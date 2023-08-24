فلكية جدة ترصد بداية ملامح نهاية الصيف بظهور نجم سهيل

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن ملامح بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف 2023، في المنطقة بدأت تلوح في الأفق مع ظهور نجم سهيل، حيث يُرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها، بتاريخ 24 أغسطس من كل العام.

ظهور نجم سهيل

وعدّ رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، نجم سهيل من أكثر النجوم التي تحظى باهتمام منذ القدم في الجزيرة العربية، مشيرًا إلى أنه وبالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجيًا ويبرد آخر الليل بشكل ملموس, وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عامودية بداية فصل الصيف، لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.

ألمع نجوم كارينا

وأفاد أن نجم سهيل يبعد عن كوكب الأرض مسافة 313 سنة ضوئية, وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم “كارينا” القاعدة الجنوبية, وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، ولو أن بُعده عن الأرض كان مثل الشعرى اليمانية لفاقه في اللمعان.

يشار إلى أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم -باستثناء الشمس-، وإنما هذا النجم مجرد “علامة” فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.