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ترحيب فلسطيني بالقرار الداعم للقضية الفلسطينية

فنزويلا ترفع تمثيلها الدبلوماسي بفلسطين إلى سفارة

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
فنزويلا ترفع تمثيلها الدبلوماسي بفلسطين إلى سفارة
المواطن - فريق التحرير

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رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بقرار جمهورية فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى دولة فلسطين، من مكتب تمثيل إلى مستوى سفارة.، واعتبرته ترجمة للاعتراف بدولة فلسطين بتاريخ 29 أبريل 2009.

وأشارت خارجية فلسطين إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وشددت على موقف فنزويلا الداعم والثابت لدولة فلسطين ولحقوق شعبها على المستويات كافة، بحسب ما أفادت وكالة “وفا الفلسطينية”.

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وأعربت الوزارة عن امتنانها وشكرها لفنزويلا رئيسًا وحكومةً وشعبًا، على دعمهم اللا محدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى هذا القرار الشجاع الذي يسهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

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