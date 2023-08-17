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بعد أنباء اقترابه من الهلال

فهد بن نافل يجتمع مع ياسين بونو

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
فهد بن نافل يجتمع مع ياسين بونو
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن حارس مرمى إشبيلية والمنتخب المغربي، ياسين بونو بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الصيف.

اجتماع بن نافل وياسين بونو

ونشر المصور الرياضي حمد الدوسري، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر من خلاله رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، فهد بن نافل خلال اجتماعه مع ياسين بونو.

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ياسين بونو
بونو – المصدر @SevillaFC_ARA

وتفاعلت الجماهير مع الفيديو، وتوقعت الإعلان عن صفقة انتقال بونو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قريبًا، خاصة بعد إعلان المدير الفني لإشبيلية، خوسيه لويس مينديليبار، عن رحيل الحارس المغربي رسميًا.

وكان خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، قد أكد أن ياسين بونو سينضم إلى الهلال لمدة 3 سنوات، موضحًا أن إشبيلية وافق على رحيله مقابل 21 مليون يورو، وتم حجز موعد الفحوصات الطبية، يوم الثلاثاء المقبل.

ياسين بونو
تصميم للاعب بقميص الهلال – المصدر @FabrizioRomano

مسيرة مميزة

وبدأ بونو صاحب الـ32 عامًا، رحلته الاحترافية في إسبانيا في صيف عام 2012 من بوابة رديف نادي أتلتيكو مدريد، قادمًا من الوداد المغربي، ولعب في صفوف سرقسطة وجيرونا، قبل أن ينتقل إلى إشبيلية في صيف 2019.

وتوج ياسين بونو بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية، كما لعب دورًا بارزًا في تحقيق منتخب المغرب الأول لكرة القدم لإنجازه التاريخي بحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022.

ياسين بونو
بونو – المصدر metro

 

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