فوترة المرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض

أصدر برنامج الأراضي البيضاء فوترة الدورة الثانية للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي في مدينة الرياض لعام 1445هـ/ 1446هـ، داعياً ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

مهلة السداد

وأوضح البرنامج في بيان صحفي له اليوم، أن مهلة السداد هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو إعمار الأرض من قبل مُلاكها، باستكمال بناء منشآت سكنية عليها – عدا التسوير وما في حكمه – بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر للأرض وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من المنتجات العقارية والأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بإعمار أراضيهم وتطويرها خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مثل مركز إتمام، ووكالة التطوير العقاري وذلك لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.

وشدّد البرنامج على أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنباً لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، ويمكن لملاك الأراضي أو المكلفين الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار (إصدار الفواتير) في 17 محرم 1445هـ الموافق 4 أغسطس 2023 عبر البوابة الإلكترونية https://idlelands-services.housing.gov.sa.

برنامج الأراضي البيضاء

يذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” أصدر خلال الأشهر الماضية فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض، وحاضرة الدمام، ومحافظة جدة، وفواتير الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مدينة مكة المكرمة، ودورات فوترية للمرحلة الأولى في منطقة القصيم (بريدة، وعنيزة)، ومدينة حائل، وتبوك والأحساء، والمدينة المنورة، وعسير (أبها، وخميس مشيط)، وجازان (جيزان، صامطة، أبو عريش)، والطائف، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك تكون خاضعةً لتطبيق الرسوم، ويفرض الرسم على كل مالك وفقًا لحصته في صك ملكية الأرض -محل الرسم-، ويمكن للمستفيدين من المكلَّفين أو المقبلين على شراء الأراضي الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

اللائحة التنفيذية

يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد، وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، حيث إنه وفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.