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ضمن مباريات الجولة الثالثة

فوز بشق الأنفس لـ الأهلي ضد الأخدود

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
فوز بشق الأنفس لـ الأهلي ضد الأخدود
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على نادي الأخدود بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن.

فوز صعب لـ الأهلي

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، سجل الإيفواري فرانك كيسيه الهدف الوحيد للراقي في الدقيقة الـ 96.

الأهلي ضد الأخدود - سان ماكسيمين

وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة من 3 جولات في دوري روشن، أما الأخدود فتجمد رصيده عند نقطة.

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