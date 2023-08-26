فوز بشق الأنفس لـ مان يونايتد ضد نوتينغهام فورست

انتهت مباراة مان يونايتد ضد نوتينغهام فورست قبل قليل بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مان يونايتد ضد نوتينغهام فورست

وكان فريق نوتنغهام فورست سجل هدفين في الدقيقتين الثانية والرابعة عبر كل من تايوو أونبي وويلي بولي ثم قلص اللاعب كريستيان إريكسن الفارق لـ مانشستر يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة الـ 17.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب البرازيلي كاسيميرو في إحراز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بالدقيقة الـ 52.

ثم سجل اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة الـ 76.

وبعد نهاية مباراة مان يونايتد ضد نوتينغهام فورست، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 6 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق نوتنيغهام عند 3 نقاط.

نتائج مباريات اليوم

وكانت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي انتهت بفوز توتنهام هوتسبير على بورنموث بثنائية دون رد، وتعادل آرسنال مع فولهام بهدفين لكل فريق وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بهدف دون رد، بينما تعادل كريستال بالاس مع برينتفورد بهدف لكل فريق.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الثالثة كانت افتُتحت أمس بفوز تشيلسي على لوتون تاون بثلاثية دون رد.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الثالثة بلقاء بين برايتون وويست هام يونايتد ينطلق في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.