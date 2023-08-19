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فوز ثمين لـ أبها ضد الرائد بهدف

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
فوز ثمين لـ أبها ضد الرائد بهدف
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها فوزًا ثمينًا على نادي الرائد بهدف دون رد، وذلك في الجولة الثانية من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب عمر ضامن الرويلي في إحراز هدف الفوز الوحيد لـ زعيم الجنوب في الدقيقة الـ 58 من عمر المباراة.

فوز أول لـ أبها 

وبعد الفوز أصبح رصيد أبها 3 نقاط في المركز الـ 11 في دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند صفر من النقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

أبها والرائد

وفي ختام مباريات الجولة الثانية من دوري روشن، سيكون اللقاء الثاني بين فريقي الهلال والفيحاء وينطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وفي نفس التوقيت سيلعب الاتحاد ضد الطائي في التاسعة مساءً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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