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في موسم 2022/ 2023

فوز ثمين لـ الأهلي ضد المصري يصعد به لنصف نهائي كأس مصر

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
فوز ثمين لـ الأهلي ضد المصري يصعد به لنصف نهائي كأس مصر
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الأهلي ضد المصري، مساء اليوم الخميس بفوز النادي الأهلي بثنائية لهدف، وصعوده إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

الأهلي ضد المصري

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني سجل المصري هدف التقدم عبر اللاعب مروان حمدي في الدقيقة الـ 95، ثم تعادل التونسي علي معلول لـ الأهلي في الدقيقة العاشرة.

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ولجأ الفريقان بعد ذلك إلى شوطين إضافيين، حيث تقدم الجزائري أحمد قندوسي بالهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة الـ 108 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر حيث سيواجه إنبي في موعد سيحدد لاحقًا.

الأهلي ضد المصري

وقبل مباراة الأهلي ضد المصري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًّا مُسربًا لـ أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك المصري السابق وعضو اللجنة الفنية بالنادي، وهو يتحدث مع شخص زعم أنه وكيل أعمال اللاعب المغربي رضا سليم لاعب نادي الجيش الملكي المغربي.

وظهر ميدو في المقطع الصوتي المسرب وهو يطلب من الشخص الذي زعم أنه وكيل رضا سليم أن يعطيه مقاطع فيديو عن لاعب الجيش الملكي، مضيفًا أنه سيكون أفضل لنادي الزمالك من ضم مواطنه أشرف بن شرقي لاعب نادي الجزيرة الإماراتي السابق.

كما طلب ميدو من هذا الشخص عقد اجتماع عبر تطبيق Zoom من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل انتقال سليم إلى الزمالك.

المقطع الصوتي سبب إحراجًا لميدو ولنادي الزمالك، كون الأهلي المصري نجح في حسم الصفقة لصالحه، حيث وقع اللاعب على عقد الانضمام لـ المارد الأحمر في الأيام القليلة الماضية.

الأهلي ضد المصري

 

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