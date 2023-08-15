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في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد وولفرهامبتون
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة مان يونايتد ضد وولفرهامبتون مساء أمس الاثنين، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد وولفرهامبتون، نجح فريق مانشستر يونايتد في إحراز الهدف الوحيد عبر مدافعه الفرنسي رفائيل فاران في الدقيقة الـ 76 بضربة رأسية.

نتائج الجولة الأولى

وكانت مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي بدأت من الجمعة الماضية، حيث فاز مانشستر سيتي على بيرنلي بثلاثية دون رد.

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون - راشفورد

وفي مباريات السبت الماضي فاز آرسنال على نوتنجهام فورست وفاز فولهام على إيفرتون بهدف دون رد، وفاز كريستال بالاس على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

أما بورنموث فتعادل مع فريق وست هام يونايتد بهدف لكل فريق.

أما برايتون ففاز على فريق لوتون تاون برباعية لهدف، وفاز نيوكاسل يونايتد على أستون فيلا بخماسية لهدف.

وفي مباراتي أول أمس، تعادل توتنهام مع فريق برينتفورد بثنائية لكل فريق، وتعادل تشيلسي مع ليفربول بهدف لكل فريق.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع آرسنال.

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون- كاسيميرو - 1

مدافع مانشستر يونايتد على رادار وست هام

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي “دارمش شيث”: إن ماجواير على رادار وست هام بعدما رحب مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج برحيله قبل بدء الموسم الجديد.

وكان اليونايتد سحب شارة القيادة من ماجواير، حيث قال المدافع صاحب الـ 30 عامًا: “المدرب أبلغني بسحب الشارة مني وهذا الأمر مخيب لـ الآمال، ولكنني سأبذل قصارى جهدي في كل مرة ألعب فيها لليونايتد”.

وأضاف هاري ماجواير: “كان شرفًا كبيرًا لي قيادة مانشستر يونايتد، وأتمنى التوفيق لمن سيأخذ الشارة من بعدي”.

 

 

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