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في الجولة الثانية بالدوري

فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة ضد قادش ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز في الوقت القاتل بهدفين دون رد.

محاولات مستمرة

وبدأت مباراة برشلونة ضد قادش التي أُقيمت على ملعب “مونتجويك الأولمبي” بشكل سريع، حيث ضغط الفريق الكتالوني بقوة، وطالب لامين يامال بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة الخامسة، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

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برشلونة ضد قادش
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

وأطلق جوليس كوندي تسديدة قوية تصدى لها حارس قادش، ليديسما ببراعة عند الدقيقة العاشرة، ولعب فرينكي دي يونج عرضية مميزة، قابلها ليفاندوفسكي برأسية، ولكن الحارس أمسكها عند الدقيقة 23.

وواصل الحارس تألقه، وتصدى لتسديدة لامين يامال عند الدقيقة 29، وأنقذ فرصة من جوليس كوندي عند الدقيقة 33، وأبعد تير شتيجن تسديدة قوية من مارتي، ونفذ جوندوجان ركلة حرة مباشرة أعلى المرمى، لينتهي الشوط الأول بتعادل برشلونة ضد قادش.

برشلونة وقادش
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

فوز برشلونة ضد قادش

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أضاع ألكاراز فرصة التقدم لقادش عند الدقيقة 51، وحرمت العارضة جافي من التقدم لبرشلونة، وراوغ كريست راموس الدفاع، وسدد الكرة بقوة لتمر بجانب قائم تير شتيجن عند الدقيقة 63.

ومرت رأسية ليفاندوفسكي بجوار القائم عند الدقيقة 72، وتصدى ليديسما لتسديدة عبدالصمد الزلزولي عند الدقيقة 80، قبل أن يفض بيدري اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 82 بعد تبادل الكرة مع جوندوجان.

وأحرز أنسو فاتي الهدف الثاني ولكن الحكم ألغاه عند الدقيقة 88، قبل أن يسجل البديل قران توريس هدفًا عند الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني بثنائية نظيفة.

فيران توريس
فيران – المصدر @FCBarcelona

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