فوضى بالمطارات وتأجيل الرحلات بسبب عطل أنظمة المراقبة في بريطانيا

أدى عطل تقني في أنظمة المراقبة الجوية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، إلى تأخر وتأجيل عدد من الرحلات اليوم الاثنين.

ووفقًا لشبكة “سكاي نيوز”، تم إخبار ركاب على متن شركات طيران أخرى خارج المملكة المتحدة بأن شبكة مراقبة الحركة الجوية معطلة وسيتم تأجيل رحلتهم.

مشكلة فنية

وقال مراقبو الحركة الجوية الوطنية، في بيان: “نواجه حاليًا مشكلة فنية وقمنا بتطبيق قيود على تدفق حركة المرور للحفاظ على السلامة”.

وأضاف البيان أن المهندسين يعملون على العثور على العطل وإصلاحه، مقدمًا اعتذارًا عن أي إزعاج قد يسببه هذا العطل.

كما نشر حساب شركة الطيران “Loganair” على منصة “إكس” “لقد حدث عطل على مستوى الشبكة لأنظمة الكمبيوتر الخاصة بمراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة هذا الصباح”.

تأخر الرحلات

وأضافت الشركة عبر منشورها: “الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب والرحلات الدولية قد تكون عرضة للتأخير”.

وتابعت: “إذا كنت تسافر معنا اليوم، يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات حول رحلتك قبل التوجه إلى المطار”.