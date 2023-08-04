فولهام يوافق على عرض الهلال لضم ميتروفيتش

أبدت إدارة نادي فولهام الإنجليزي موافقتها على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي.

فولهام وميتروفيتش ينتظران الهلال

وأكد الصحافي عبدالرحمن أباعود، أن نادي الهلال لم يغلق ملف التعاقد مع ميتروفيتش هذا الصيف، إلا أنه وضعه حاليًا كأحد الخيارات البديلة في حالة عدم ضم مهاجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين.

ولفت أباعود عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، إلى أن ميتروفيتش ونادي فولهام وافقا بالفعل على العرض الأخير الذي تقدم به الهلال، وفي انتظار حسم الصفقة بشكل رسمي.

توتر العلاقة مع فولهام

وكان ميتروفيتش قد توصل لاتفاق مع الهلال، على الانضمام إلى صفوفه لمدة 3 سنوات براتب يصل إلى 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وأشارت تقارير إلى أنه على استعداد للتنازل عن جزء من راتبه لفولهام؛ لإتمام الصفقة.

وتوترت العلاقة بين اللاعب الصربي وإدارة فولهام، بعد إصرارها على عدم رحيله، ليرفض الذهاب إلى الجولة التحضيرية للفريق الأول لكرة القدم بأمريكا، قبل أن يتراجع عن قراره، بعدما أقنعه وكيل أعماله بالسفر، ولكنه لا يُشارك بالمباريات.

ويلعب صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.