Icon

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 34 قاضيًا بديوان المظالم Icon إحباط تهريب 48 كجم قات بجازان Icon جيسوس: نعرف الاتحاد جيدًا وسندعم هجومنا بصفقات جديدة Icon كوليبالي: الاتحاد فريق خطر وهدفنا اللقب العربي Icon تنبيهان من الأرصاد لأهالي نجران وشرورة Icon القبض على 5 مروجين للحشيش في جدة اتخذوا شقة سكنية وكرًا لهم Icon تسهيلات جديدة في الصين بشأن التأشيرات والإقامة Icon تعليم الطائف تستقبل المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الأحد Icon فولهام يوافق على عرض الهلال لضم ميتروفيتش Icon الصومال تدعم السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تمسك اللاعب بالرحيل

فولهام يوافق على عرض الهلال لضم ميتروفيتش

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
فولهام يوافق على عرض الهلال لضم ميتروفيتش
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدت إدارة نادي فولهام الإنجليزي موافقتها على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي.

فولهام وميتروفيتش ينتظران الهلال

وأكد الصحافي عبدالرحمن أباعود، أن نادي الهلال لم يغلق ملف التعاقد مع ميتروفيتش هذا الصيف، إلا أنه وضعه حاليًا كأحد الخيارات البديلة في حالة عدم ضم مهاجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين.

قد يهمّك أيضاً
إشادة بجاهزية ملعب الطائف مع انطلاق مباريات البطولة العربية

إشادة بجاهزية ملعب الطائف مع انطلاق مباريات البطولة العربية

نادي النصر يعلن رسميًا التعاقد مع ساديو ماني لمدة 4 سنوات

نادي النصر يعلن رسميًا التعاقد مع ساديو ماني لمدة 4 سنوات

ولفت أباعود عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، إلى أن ميتروفيتش ونادي فولهام وافقا بالفعل على العرض الأخير الذي تقدم به الهلال، وفي انتظار حسم الصفقة بشكل رسمي.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @RudyGaletti

توتر العلاقة مع فولهام

وكان ميتروفيتش قد توصل لاتفاق مع الهلال، على الانضمام إلى صفوفه لمدة 3 سنوات براتب يصل إلى 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وأشارت تقارير إلى أنه على استعداد للتنازل عن جزء من راتبه لفولهام؛ لإتمام الصفقة.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر informer

وتوترت العلاقة بين اللاعب الصربي وإدارة فولهام، بعد إصرارها على عدم رحيله، ليرفض الذهاب إلى الجولة التحضيرية للفريق الأول لكرة القدم بأمريكا، قبل أن يتراجع عن قراره، بعدما أقنعه وكيل أعماله بالسفر، ولكنه لا يُشارك بالمباريات.

ويلعب صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم