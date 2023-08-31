فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

أكد شقيق أحد المصابين أن الشباب لم يتحرشوا بالفاشينيستا الكويتية وأن الفيديو المسرب للحظة وقوع الحادث أظهر الحق.

ونشر عبدالله الشتيلي شقيق الشاب المصاب يوسف الشتيلي منشورًا عبر حسابه بمنصة “إكس”، كتب فيه “بعد تسريب الفيديو وظهور الحق وأن المتوفين والمصابين ما تحرشوا فيها وأقول لك شخص اتهمهم زور حسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم”.

كما أوضح في منشور آخر تفاصيل عن حالة شقيقه الصحية، وكتب، أن أخاه خضع لثلاث عمليات جراحية تكللت بالنجاح.

بيان أسرة الشتيلي

كذلك، أصدرت أسرة يوسف الشتيلي بياناً نشره المحامي مشاري الطويل وقال فيه “آثرنا على نفسنا طوال الأيام الماضية بعدم مجاراة ومواكبة ما تم نشره من شائعات وافتراءات رخيصة كمحاولة تشويه سمعة ابننا المصاب والمساس بكرامته وأخلاقه وتسيير الرأي العام بما يخالف الواقع الحقيقة، ولم نشك للحظة أن الأيام كفيلة بإظهار الحقيقة من غير زيادة أو نقصان”.

وتابع البيان “نشدد على الجميع عدم نشر الشائعات ومراعاة مشاعر ذوي الأطراف واحترام مجريات التحقيق لإيماننا الكامل بقضائنا العادل ودولة القانون”.

دعوى التحرش

تأتي هذه التطورات، ردًا على ما زعمته المحامية شقيقة الفاشينيستا الكويتية بعدما قامت برفع شكوى ضد المتوفين بتهمة التحرش في وقت سابق.

وكان مقطع فيديو لكاميرا مراقبة في الشارع انتشر كالنار في الهشيم للحظة وقوع الحادث المروع، حيث ظهرت سيارة الفاشينيستا وهي تسير بسرعة جنونية لتقطع الإشارة الحمراء لتصطدم بسيارة كانت في الجهة المقابلة وتتناثر أجزاء من المركبتين.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت يوم الأحد، حبس الفاشينيستا الشهيرة المتسببة بالحادث المروع فجر الخميس، لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.