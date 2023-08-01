فيديو يوثق النزول من عقبة سنان ومنحدراتها الخطرة

وثق مقطع فيديو لحظات نزول سيارة من عقبة سنان جنوب السعودية بكل سهولة ويسر، وسط ذهول الجميع من شدة منحدرات الطريق.

طريق مليء بالمنحدرات

وبين مقطع الفيديو، أن الشخص الذي يقود السيارة يسير بها في العقبة، بينما يقوم بتصويره شخص آخر من الخلف، حيث بدا الطريق مليئًا بالمنحدرات، ولكن السائق كان يقود بحذر ويبدو أن لديه خبره جيدة في مثل هذه الطرق وخبرة أكبر بالقيادة.

تفاعل واسع

حقق مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، بين تعليقات مشجعة ومشيدة بأدائه، وتعليقات أخرى ساخرة وبعضها أشار إلى حالة الرعب التي تسببها مثل هذه الطرق في نفوس الركاب وقائدي المركبات، داعين الجميع لأخذ الحيطة والحذر.