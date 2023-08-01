العثور على قلادة ذهبية عمرها 800 عام ببريطانيا فيديو يوثق النزول من عقبة سنان ومنحدراتها الخطرة بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري بالنيجر إعلان حرب ضدنا الجواز السعودي ينقذ مواطنًا في إسبانيا من السجن تسلا عينت فريقًا سريًّا للمماطلة في الاستجابة لشكاوى العملاء أكثر يوم سخونة في تاريخ البشرية لحظة إزالة شعار X من فوق مبنى تويتر بعد شكوى الجيران كلوب بعد اهتمام تشيلسي بضم مبابي: أتمنى مفاجأة سارة من ليفربول معرض السيارات الكلاسيكية يجذب أنظار زوار تنومة خروج 100 مستشفى عن العمل بالخرطوم
وثق مقطع فيديو لحظات نزول سيارة من عقبة سنان جنوب السعودية بكل سهولة ويسر، وسط ذهول الجميع من شدة منحدرات الطريق.
وبين مقطع الفيديو، أن الشخص الذي يقود السيارة يسير بها في العقبة، بينما يقوم بتصويره شخص آخر من الخلف، حيث بدا الطريق مليئًا بالمنحدرات، ولكن السائق كان يقود بحذر ويبدو أن لديه خبره جيدة في مثل هذه الطرق وخبرة أكبر بالقيادة.
حقق مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، بين تعليقات مشجعة ومشيدة بأدائه، وتعليقات أخرى ساخرة وبعضها أشار إلى حالة الرعب التي تسببها مثل هذه الطرق في نفوس الركاب وقائدي المركبات، داعين الجميع لأخذ الحيطة والحذر.