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بعد تسجيله هاتريك ضد الحزم

فيرمينو الأعلى تقييمًا في أولى جولات دوري روشن

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
فيرمينو الأعلى تقييمًا في أولى جولات دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تألق النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بشكل لافت في أولى مبارياته الرسمية مع النادي الأهلي، ليكون من أبرز اللاعبين في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

تألق فيرمينو

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى أن فيرمينو الأعلى تقييمًا في الجولة الأولى، حيث حصل على 9.5 درجة.

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فيرمينو في الدوري السعودي
النجم البرازيلي – المصدر spl

وشارك فيرمينو بشكل أساسي في مباراة الأهلي ضد الحزم، وقام بـ4 تسديدات على المرمى، ونجح في تسجيل 3 أهداف، ليقود الراقي للفوز بنتيجة 3\1، ويكون صاحب أول هاتريك في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وكان فيرمينو قد انتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول الإنجليزي، وخطف الأنظار في مرحلة الإعداد، قبل أن يترك بصمته في أول لقاء رسمي.

روبرتو فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الأولى، كالتالي، الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الهلال، الفيحاء، الأهلي، الاتفاق، الطائي والرياض.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع التعاون، الفتح والأخدود.

ويتواجد النصر في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون نقاط، بالتساوي مع كل من؛ ضمك، الوحدة، أبها، الخليج، الحزم والرائد.

الأهلي في دوري روشن السعودي
لاعبو الأهلي – المصدر @SPL

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