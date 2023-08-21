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بعد نهاية منافسات الجولة الثانية

فيرمينو ومالكوم يتصدران قائمة هدافي دوري روشن

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
فيرمينو ومالكوم يتصدران قائمة هدافي دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تألق الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو ومالكوم مع الأهلي والهلال في بداية مشوارهما بدوري روشن السعودي، ليتقاسما صدارة قائمة الهدافين.

فيرمينو ومالكوم في الصدارة

ويتصدر فيرمينو ومالكوم صدارة هدافي دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الثانية، برصيد 3 أهداف لكل منهما، بعد تسجيلهما لهاتريك في المباراة الافتتاحية.

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فيرمينو في الدوري السعودي
فيرمينو – المصدر spl

وبدأ فيرمينو مشواره مع الأهلي بشكل مميز، ونجح في تسجيل هاتريك أمام الحزم بالجولة الأولى، إلا أنه غاب عن مواجهة الخليج للإصابة، كما أحرز مالكوم ثلاثية ضد أبها، ولم يهز الشباك أمام الفيحاء.

مالكوم
مالكوم – المصدر @Alhilal_FC

ونجح 7 لاعبين في تسجيل هدفين بدوري روشن، وهم؛ ثنائي الاتحاد، إيغور كورونادو وعبدالرزاق حمدالله، صالح آل عباس “الرياض”، فاشيون ساكالا “الفيحاء”، كريستيان تيو “الفتح”، عبدالله العمار “ضمك” وكوايسون “الاتفاق”.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الثانية، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الأهلي والاتفاق، ثم الهلال بـ4 نقاط، متساويًا مع الفتح، الفيحاء، التعاون والرياض.

ويتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، متساويًا مع أبها والطائي، ويحتل ضمك المركز الـ12 برصيد بنقطة واحدة، متساويًا مع كل من؛ الشباب والأخدود، ثم النصر، بالتساوي مع الرائد، الخليج والحزم.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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