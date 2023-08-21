فيرمينو ومالكوم يتصدران قائمة هدافي دوري روشن

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تألق الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو ومالكوم مع الأهلي والهلال في بداية مشوارهما بدوري روشن السعودي، ليتقاسما صدارة قائمة الهدافين.
ويتصدر فيرمينو ومالكوم صدارة هدافي دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الثانية، برصيد 3 أهداف لكل منهما، بعد تسجيلهما لهاتريك في المباراة الافتتاحية.
وبدأ فيرمينو مشواره مع الأهلي بشكل مميز، ونجح في تسجيل هاتريك أمام الحزم بالجولة الأولى، إلا أنه غاب عن مواجهة الخليج للإصابة، كما أحرز مالكوم ثلاثية ضد أبها، ولم يهز الشباك أمام الفيحاء.
ونجح 7 لاعبين في تسجيل هدفين بدوري روشن، وهم؛ ثنائي الاتحاد، إيغور كورونادو وعبدالرزاق حمدالله، صالح آل عباس “الرياض”، فاشيون ساكالا “الفيحاء”، كريستيان تيو “الفتح”، عبدالله العمار “ضمك” وكوايسون “الاتفاق”.
على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الثانية، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الأهلي والاتفاق، ثم الهلال بـ4 نقاط، متساويًا مع الفتح، الفيحاء، التعاون والرياض.
ويتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، متساويًا مع أبها والطائي، ويحتل ضمك المركز الـ12 برصيد بنقطة واحدة، متساويًا مع كل من؛ الشباب والأخدود، ثم النصر، بالتساوي مع الرائد، الخليج والحزم.