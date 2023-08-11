فيرمينو يبحث عن انطلاقة مميزة مع الأهلي

يأمل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لتحقيق بداية مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقيادته لتجاوز عقبة الحزم في دوري روشن السعودي اليوم.

فيرمينو يسعى لبداية قوية

وانضم فيرمينو صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

ويطمح فيرمينو لتحقيق انطلاقة قوية مع الأهلي، خاصة أنه لم يحظ ببداية جيدة سواء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي هامبورج الألماني، وسجل في المباراة السادسة له، فيما جاء أول أهدافه بقميص ليفربول في الجولة الـ14.

ويتوقع أن يبدأ فيرمينو مباراة الأهلي ضد الحزم اليوم بشكل أساسي، حيث تواجد في المناورة التي أجراها المدير الفني الألماني ماتياس يايسله بالأمس، كما تواجد في المعسكر الإعدادي بالنمسا، وشارك في المباريات الودية.

الأهلي ضد الحزم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الحزم، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في أولى مواجهات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي.

وتُعد مباراة الأهلي ضد الحزم هي المواجهة الـ13 بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الراقي سجلًا مميزًا، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وخسر مرة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.