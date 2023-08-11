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خلال مواجهة الحزم اليوم

فيرمينو يبحث عن انطلاقة مميزة مع الأهلي

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
فيرمينو يبحث عن انطلاقة مميزة مع الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لتحقيق بداية مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقيادته لتجاوز عقبة الحزم في دوري روشن السعودي اليوم.

فيرمينو يسعى لبداية قوية

وانضم فيرمينو صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

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فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

ويطمح فيرمينو لتحقيق انطلاقة قوية مع الأهلي، خاصة أنه لم يحظ ببداية جيدة سواء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي هامبورج الألماني، وسجل في المباراة السادسة له، فيما جاء أول أهدافه بقميص ليفربول في الجولة الـ14.

ويتوقع أن يبدأ فيرمينو مباراة الأهلي ضد الحزم اليوم بشكل أساسي، حيث تواجد في المناورة التي أجراها المدير الفني الألماني ماتياس يايسله بالأمس، كما تواجد في المعسكر الإعدادي بالنمسا، وشارك في المباريات الودية.

فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي ضد الحزم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الحزم، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في أولى مواجهات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي.

وتُعد مباراة الأهلي ضد الحزم هي المواجهة الـ13 بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الراقي سجلًا مميزًا، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وخسر مرة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

النادي الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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