فيرمينو يسجل الهاتريك الأول في دوري روشن

نجح البرازيلي روبيرتو فيرمينو في إحراز الهاتريك في شباك الحزم، ليكون أول لاعب يسجل أول هاتريك في الموسم الجديد بـ بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2023/ 2024.

الهاتريك الأول من فيرمينو

وسجل النجم البرازيلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 73 من متابعة جيدة للكرة بعد عرضية متقنة من زميله الفرنسي آلان ماكسيمين.

وفي الشوط الأول، حقق اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو إنجازًأ خاصًّا وذلك بعد أن سجل هدفين لـ الأهلي في شباك فريق الحزم في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024.

إنجاز مميز للاعب البرازيلي

وأصبح اللاعب البرازيلي ثالث لاعب يسجل هدفين لـ الأهلي في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين السعودي بعد عيسى المحياني وعمر السومة.

وسجل النجم البرازيلي الهدف الأول في الدقيقة السابعة، ثم بعدها بدقيقتين سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني للراقي.

وأصبح اللاعب البرازيلي ثالث لاعب في تاريخ الراقي يسجل هدفين للفريق في الجولة الافتتاحية في الدوري السعودي للمحترفين بعد عيسى المحياني والسوري عمر السومة.

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “إدوارد ميندي، علي مجرشي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، أليوسكي، زياد الجهني، رياض بودبوز، فرانك كيسي، رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، آلان ماكسيمين”.

أما تشكيل نادي الحزم فجاء مكونًا من: “أيمن دحمان في حراسة المرمى، راضي العتيبي، سلطان تنكر، طلال عبسي، أحمد المحيميد، منصور الشمري، بن حسن تراوري، باسل السيالي، أنطونيو كارفايو، فينسيوس سوزا، يوسف المزيريب”.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.