Icon

ظروف احتجاز عمران خان مزرية Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة Icon قاضية أمريكية تحذر ترامب من ترويع الشهود Icon الأهلي يفتتح دوري روشن بهاتريك فيرمينو في الحزم Icon سعود بن طلال يوجه باتخاذ إجراءات بعد غرق طفل الأحساء Icon فيرمينو يسجل الهاتريك الأول في دوري روشن Icon احتراق 16 شقة وتضرر 13 سيارة جراء حريق بالإمارات Icon سبب غير متوقع لارتفاع فاتورة الكهرباء Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في شباك الحزم

فيرمينو يسجل الهاتريك الأول في دوري روشن

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
فيرمينو يسجل الهاتريك الأول في دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

نجح البرازيلي روبيرتو فيرمينو في إحراز الهاتريك في شباك الحزم، ليكون أول لاعب يسجل أول هاتريك في الموسم الجديد بـ بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2023/ 2024.

الهاتريك الأول من فيرمينو 

وسجل النجم البرازيلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 73 من متابعة جيدة للكرة بعد عرضية متقنة من زميله الفرنسي آلان ماكسيمين.

قد يهمّك أيضاً
توقعات بطقس غير مستقر غدًا: أمطار وعواصف وأتربة

توقعات بطقس غير مستقر غدًا: أمطار وعواصف وأتربة

لقطات لفرار مئات السياح من حرائق البرتغال المروعة

لقطات لفرار مئات السياح من حرائق البرتغال المروعة

وفي الشوط الأول، حقق اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو إنجازًأ خاصًّا وذلك بعد أن سجل هدفين لـ الأهلي في شباك فريق الحزم في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024.

روبيرتو فيرمينو - الأهلي ضد الحزم
روبيرتو – الأهلي ضد الحزم

إنجاز مميز للاعب البرازيلي

وأصبح اللاعب البرازيلي ثالث لاعب يسجل هدفين لـ الأهلي في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين السعودي بعد عيسى المحياني وعمر السومة.

وسجل النجم البرازيلي الهدف الأول في الدقيقة السابعة، ثم بعدها بدقيقتين سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني للراقي.

وأصبح اللاعب البرازيلي ثالث لاعب في تاريخ الراقي يسجل هدفين للفريق في الجولة الافتتاحية في الدوري السعودي للمحترفين بعد عيسى المحياني والسوري عمر السومة.

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “إدوارد ميندي، علي مجرشي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، أليوسكي، زياد الجهني، رياض بودبوز، فرانك كيسي، رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، آلان ماكسيمين”.

أما تشكيل نادي الحزم فجاء مكونًا من: “أيمن دحمان في حراسة المرمى، راضي العتيبي، سلطان تنكر، طلال عبسي، أحمد المحيميد، منصور الشمري، بن حسن تراوري، باسل السيالي، أنطونيو كارفايو، فينسيوس سوزا، يوسف المزيريب”.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم