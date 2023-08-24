فيرمينو يعود في مباراة الأهلي ضد الأخدود اليوم

تشهد مباراة الأهلي ضد الأخدود اليوم، عودة نجم الراقي، البرازيلي روبرتو فيرمينو للمشاركة، بعدما أبعدته الإصابة عن مواجهة الخليج الماضية.

مباراة الأهلي ضد الأخدود

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الأخدود، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتحاد المتصدر، فيما يتواجد الأخدود في المركز الـ14 برصيد نقطة.

فيرمينو يقود التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يدفع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، بالنجم فيرمينو في التشكيل الأساسي لمباراة الأهلي ضد الأخدود اليوم، بعد غيابه أمام الخليج، لتعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال التدريبات الجماعية.

واستبعد المدرب الألماني، النجم رياض بودبوز من قائمة مباراة الأهلي ضد الأخدود اليوم، وضم للمرة الأولى المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا، كما يغيب علي مجرشي، بعد تعرضه للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، إزغان أليوسي، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، ريان حامد، فرانك كيسي، زياد الجهني، علي الأسمري، آلان سانت ماكسيمان، رياض محرز وفيرمينو.