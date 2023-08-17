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تعرض لإصابة عضلية في تدريبات الفريق قبل مواجهة الخليج

فيرمينو يغيب عن مواجهة الطائي والأخدود

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
فيرمينو يغيب عن مواجهة الطائي والأخدود
المواطن - خالد بدوي

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أشار موقع uol البرازيلي إلى أن روبيرتو فيرمينو، قائد النادي الأهلي، قد يغيب عن مواجهتي الأهلي القادمة أمام الطائي والأخدود وذلك بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة اليوم أمام الخليج.

وظهر بوبي فيرمينو في الجولة الأولى بشكل مثالي إذ قاد الملكي بتسجيله هاتريك أمام الحزم ليتصدر قائمة الهدافين رفقة مواطنه مالكوم مهاجم الهلال.

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وأوضح الموقع البرازيلي أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي يرى أن إصابة فيرمينو خفيفة ولا تستوجب الغياب الطويل لكن المواجهات المنتظرة لا تستوجب مشاركته حيث أن الخصم غير منافس على اللقب والمواجهة سهلة دون الحاجة للمجازفة بالمهاجم البرازيلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض لقاء الجولة الثانية اليوم أمام الخليج بتواجد كوكبة النجوم العالمية رياض محرز وفرانك كيسي وآلان ماكسيمين.

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