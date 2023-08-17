Icon

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا Icon فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران Icon روسيا تحبط هجومًا على بلدة لتخصيب اليورانيوم Icon شراكة بين الدوري الإسباني وروح السعودية Icon استدعاء أكثر من 33 ألف منتج معيب خلال الربع الثاني 2023 Icon تحطم طائرة في ماليزيا وعلى متنها 8 أشخاص Icon السيتي ينتظر قرار لابورت بشأن عرض النصر Icon الأونروا تدعو المسلحين لإخلاء منشآتها بلبنان Icon 14 ثعبانًا حيًا في جيب مسافر صيني Icon مدني الرياض يباشر حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد ترحيب السعودية باستقبال الرئيس الإيراني بالرياض

فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أنه أكد خلال محادثاته مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تطلع السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران، مشيرًا إلى أن اللقاء معه يأتي استمرارًا لخطوات استئناف العلاقات مع طهران وما يمثله من خطوات مفصلية لتاريخ البلدين.

وأضاف فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن السعودية تثمن دعم إيران لملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030، لافتًا إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.

قد يهمّك أيضاً
ريال مدريد يضم كيبا لموسم

ريال مدريد يضم كيبا لموسم

السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته

السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته

تفعيل الاتفاقيات مع إيران

وتابع قوله إن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران، مؤكدًا أن السعودية حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع طهران.

وأعرب عن ترحيب السعودية باستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الرياض، موضحًا أن الرياض تسعى لتفعيل العلاقات مع طهران بناء على الاحترام المتبادل.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه أجرى مباحثات مثمرة في الرياض، مثمنًا دور السعودية في المنطقة.

وأضاف عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره فيصل بن فرحان، أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدمًا، لافتًا إلى أن طهران أكدت العزم على تطوير وتعزيز العلاقات مع الرياض.

اتفاق في وجهات النظر

وأشار إلى أن لدى البلدين اتفاق في وجهات النظر على تفعيل الاتفاقيات الأساسية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية وتخصصية متنوعة مع السعودية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه بإمكان إيران العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري.

زيارة الرئيس الإيراني

ووجه الشكر إلى السعودية على تعاونها في تسهيل الحج والعمرة للإيرانيين، مؤكدًا أن بإمكان البلدين العمل معًا لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري.

وأوضح عبداللهيان إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور السعودية قريبًا، مؤكدًا أن طهران تدعم إقامة إكسبو 2030 في السعودية.

زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية

وبدأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان زيارته إلى السعودية، اليوم الخميس، بعد دعوة تلقاها من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
السعودية اليوم

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة...

السعودية اليوم
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
الرياضة

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الرياضة
شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر
الرياضة

شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%
السوق

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

السوق
أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
السعودية اليوم

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في...

السعودية اليوم
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
العالم

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب...

العالم