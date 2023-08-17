فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أنه أكد خلال محادثاته مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تطلع السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران، مشيرًا إلى أن اللقاء معه يأتي استمرارًا لخطوات استئناف العلاقات مع طهران وما يمثله من خطوات مفصلية لتاريخ البلدين.

وأضاف فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن السعودية تثمن دعم إيران لملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030، لافتًا إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.

تفعيل الاتفاقيات مع إيران

وتابع قوله إن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران، مؤكدًا أن السعودية حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع طهران.

وأعرب عن ترحيب السعودية باستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الرياض، موضحًا أن الرياض تسعى لتفعيل العلاقات مع طهران بناء على الاحترام المتبادل.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه أجرى مباحثات مثمرة في الرياض، مثمنًا دور السعودية في المنطقة.

وأضاف عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره فيصل بن فرحان، أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدمًا، لافتًا إلى أن طهران أكدت العزم على تطوير وتعزيز العلاقات مع الرياض.

اتفاق في وجهات النظر

وأشار إلى أن لدى البلدين اتفاق في وجهات النظر على تفعيل الاتفاقيات الأساسية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية وتخصصية متنوعة مع السعودية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه بإمكان إيران العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري.

زيارة الرئيس الإيراني

ووجه الشكر إلى السعودية على تعاونها في تسهيل الحج والعمرة للإيرانيين، مؤكدًا أن بإمكان البلدين العمل معًا لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري.

وأوضح عبداللهيان إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور السعودية قريبًا، مؤكدًا أن طهران تدعم إقامة إكسبو 2030 في السعودية.

زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية

وبدأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان زيارته إلى السعودية، اليوم الخميس، بعد دعوة تلقاها من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.